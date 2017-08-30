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В Москве задержан бывший сенатор от Чечни

Бывший сенатор от Чеченской Республики, известный бизнесмен Умар Джабраилов стал фигурантом уголовного дела о злостном хулиганстве, сообщает «Коммерсант». Поводом для этого стала стрельба, которую он по неизвестной пока причине устроил в номере отеля в центре Москвы.

Накануне около 22:30 в отеле Four Seasons (бывшая гостиница «Москва») на Охотном Ряду сработала тревожная кнопка. Выехавшему на место наряду полиции сотрудники охраны гостиницы показали видео с камер наблюдения, на котором мужчина с пистолетом в руках стоит в лифте. После этого полицейские проследовали вместе с охранником на шестой этаж в номер 633, где проживал гражданин, опознанный как Умар Джабраилов.

Задержанного отправили в ОВД «Китай-город», сотрудники которого возбудили в отношении него уголовное дело по статье злостное хулиганство, по которой предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, Джабраилов был направлен на медицинское освидетельствование, во время которого, по некоторым данным, в его крови были обнаружены следы наркотических препаратов.


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Сегодня в 19:37, просмотров: 102, комментариев: 0


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