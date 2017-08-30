Вслед за Малаховым на «Россию-1» переезжает программа «Пока все дома»

Программа «Пока все дома», о расторжении контракта с создателями которой сообщил в среду «Первый канал», перейдет на телеканал «Россия», передает РБК.

Собеседник РБК на канале пояснил, что впервые программа должна выйти в эфир 10 сентября 2017 года.

«Программа стоит в сетке [вещания]», — отметили в пресс-службе.

Ранее в среду в пресс-службе «Первого канала» РБК официально подтвердили, что контракт с «Пока все дома» расторгнут.

«По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу», — пояснил собеседник РБК.

Переход программы «Пока все дома» с «Первого канала» на «Россию-1» стал вторым громким «трансфером» нынешнего лета. В конце июля стало известно, что «Первый канал» покинул бессменный ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов, который начал вести на «России-1» передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Новыми ведущими «Пусть говорят» названы Юлия Меньшова и Максим Галкин.