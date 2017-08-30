В Киеве похитили журналистку Первого канала

Журналист Первого канала Анна Курбатова была похищена в Киеве в среду, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что корреспондентку могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины.

СБУ в ответ на ситуацию с Курбатовой заявила, что "все происходит в рамках законодательства", сообщает издание "Украинская правда".

Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Корреспондент в последнее время занималась освещением событий на Украине. Последние ее сюжеты рассказывали о высылке испанских журналистов из Киева, а также о параде в честь Дня независимости в украинской столице с участием войск стран НАТО.