В Петербурге умер ВИЧ-положительный ребенок, которого отказывались лечить родители

В Санкт-Петербурге умер ребенок с ВИЧ, родители которого отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений, передает «Медуза».

В 2015 году, как сообщало издание «Доктор Питер», суд на основании закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обязал родителей этого ребенка обеспечить ему антиретровирусную терапию. Решение суда родители проигнорировали.

По данным источника «Доктора Питера», родители ребенка считали, что, отказываясь от лечения, они следуют предписаниям церкви.

В 2016 году ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу Петербурга, где провел несколько месяцев, получая необходимое лечение. Однако после того, как ребенок покинул больницу, сообщил источник «СПИД.Центра», родители вновь прекратили проводить ему антиретровирусную терапию.

Активисты дважды обращались в прокуратуру, а также к детскому омбудсмену, но повлиять на ситуацию не смогли. В конце августа ребенок умер.

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, профессор Евгений Воронин назвал произошедшее «еще одной смертью на совести СПИД-диссидентов».