Югра готовится к экологическому субботнику

В сентябре Югра присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», организованному одноименным экологическим движением.

Впервые акция прошла в 2013 году и собрал 2,6 миллиона участников и с каждым годом эта цифра увеличивалась. Югра участвовала в субботнике с самого начала – для региона это уже пятая акция.

Главная ее цель – очистка лесов, ликвидация стихийных свалок и формирование ответственного отношения к окружающей природе у населения. Для этого организаторы активно призывают жителей поучаствовать в акции.

«Субботник будет проходить с 2 по 30 сентября, в Югре решено его провести в первый день – 2 сентября. Мы связывались с экологическим движением «Зеленая Россия» и вновь подтвердили им свое участие. В муниципалитетах округа идет активная просветительская работа среди населения, мы приглашаем людей поучаствовать в уборке лесов и помочь с ликвидацией свалок. – рассказывает начальник управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Югры Василий Туленков. - В наши территориальные отделение и лесничества уже спущены инструкции, сейчас на местах идут консультации с муниципальными властями, базы авиационной и наземной охраны лесов начали подготовку к акции. Самое главное, чтобы у людей сформировалось правильное отношение к природе, которая их окружает. Как говорят – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».