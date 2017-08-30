Как целостность лидера влияет на развитие бизнеса. Вип-тренинг Арсена Рябухи

Верить, говорить и делать то, во что веришь – определяющие качества целостной личности. Зачастую это бывает далеко не так. Мы верим в одно, говорим другое, делаем третье. В итоге не достигаем нужного результата. То же самое происходит и в бизнесе. Если соблюдать все три составляющие целостного человека, то ваш КПД увеличится троекратно, и результат не заставит себя ждать.

Что такое целостность и как она влияет на команду расскажет Арсен Рябуха, бизнес-тренер компании Business Relations. Один из самых востребованных и эффективных бизнес-тренеров в России.

14 сентября в Ханты-Мансийске состоится ВИП-тренинг «Целостность лидера, как целостность команды».

Вы узнаете:

Две основополагающие парадигмы мышления: сохранение того, что есть или создание того, чего нет. Как создать свою целостность и индикаторы целостности лидера Отношения как основа любых результатов В чем цель бизнеса во взаимодействии с внешним миром (внешним клиентом) и во взаимодействие внутри команды (внутренним клиентом) Скорость и гибкость в изменяющейся внешней среде как конкурентное преимущество (личная работа лидера с изменениями) Четыре типа сотрудников, по своему участию в бизнесе и как строить с ними взаимоотношения. Четыре компетенции лидера, развитие которых дает максимальный эффект в управлении командой ориентированной на результат.

Участие в мероприятии бесплатное

Мероприятие реализуется в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016–2020 годы».

Всю интересующую информацию можно получить по телефону в Ханты-Мансийске: +7 (3467) 333-143