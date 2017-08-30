Участников VIII Слёта молодых предпринимателей Югры ждут учебные полигоны

Вместо боевой подготовки участники Слёта будут разрабатывать и испытывать устойчивые системы для роста и развития своего дела, создавать модели полного видения бизнес-процессов и воплощать свои цели в реальность.

Так, на Стратегическом полигоне молодые предприниматели узнают секреты нетворкинга с Леонидом Бугаевым (эксперт в области мобильных решений, бизнес-тренер, автор книг о мобильных технологиях). Всё о лидерстве и управлении командой с Евгением Жигилием (бизнес-тренер, входит в топ 10 лучших востребованных бизнес-тренеров направления продаж). Пройдут путь героя и разовьют логику действия стратега с Филиппом Гузенюком (эксперт в области лидерства, автор-проекта «Счастье в деятельности»). Попадут в эпоху интернет предпринимателей и, узнают, как это работает с Дмитрием Сидориным (бизнес-тренер, основатель успешных бизнесов, долларовый миллионер).

Тактический полигон будет учить созданию эффективных инфоповодов, которые не только помогут сделать успешный PR, привлечь внимание СМИ, но и улучшить имидж компании в глазах клиентов. Центральным событием станет работа команд-участников по созданию положительного имиджа Югры.

По итогам всех испытаний участники Слёта станут лидерами по управлению мечтой, смогут решать проблемы своих клиентов, а главное выберут единственный правильный путь, который приведёт их к цели.

Стань участником VIIIСлёта - заполни заявку на официальном сайте мероприятия 2017.slet-ugra.ru/

Мероприятие реализуется Фондом поддержки предпринимательства Югры в рамках Федеральной программы «Ты – предприниматель», окружной государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы».

Подробная информация по телефону: (3467)333-143.