​Работу МФЦ положительно оценили более 94 процентов опрошенных югорчан

На заседании правительства Югры, которое возглавила губернатор региона Наталья Комарова, одним из пунктов обсуждения был процесс исполнения поручения президента Владимира Путина, связанного с обеспечением оценки гражданами качества услуг, предоставляемых им через многофункциональные центры.

К информационно-аналитической системе мониторинга качества предоставляемых услуг в округе подключены все югорские МФЦ (их на текущий момент 21), а также их территориальные обособленные подразделения.

По данным, предоставленным губернатору, 94,3 процента отзывов, собранных от получателей услуг, положительные. Оставшиеся 5,7 процента негативных оценок – результат человеческого фактора и случающихся сбоев в информационной системе.

«У нас по последним еженедельным отчетам более 99 процентов положительных отзывов. Да, жалобы бывают. Сейчас основная масса из них – недовольство заявителей в связи с несвоевременным предоставлением справок о судимости. Но тут не вина специалистов МФЦ, а задержка со стороны органов, плюс добавляются сроки доставки Почтой России», - рассказал siapress.ru заместитель директора сургутского МФЦ Андрей Сафрони.

По словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Павла Сидорова, специалисты многофункциональных центров предлагают клиентам оценить качество предоставляемых услуг тремя способами: через портал «Ваш контроль», через терминал и оставив номер телефона для последующего СМС-опроса.

Кстати, в Сургуте первый МФЦ был открыт в 2013 году. По итогам 2016 года в центрах работает 70 окон. За прошлый год самостоятельно к специалистам МФЦ обратились более 391 тысячи заявителей, поступило 97 тысяч звонков, что на 25 процентов превышает показатели 2015 года.