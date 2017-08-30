Учителя и родители учеников выступили против переноса дня знаний на первое октября

Учителя и родители учеников выступили против идеи переносить День знаний на первое октября. Это стало главной причиной для отказа в Минтрансе от переноса праздника на более позднее время, сообщает «Коммерсант».

«В России существует ставший уже традицией День знаний 1 сентября, и мы не планируем менять эту традицию»,— приводит заявление Минобрнауки «РИА Новости».

В ведомстве также отметили, что формирование календарного плана относится к полномочиям школы.

Напомним, что законопроект внесенный партией ЛДПР планировали рассмотреть на осенней сессии.