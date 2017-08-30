В Югре в 2021 году пройдет Всемирный конгресс оленеводов

Делегация Югры вернулась со Всемирного конгресса оленеводов, который прошел в шведском городе Йокмокк. Там Ассоциация оленеводов мира приняла единогласное решение о том, что округ примет съезд в 2021 году.

«Действительно, решение о передаче Югре права на проведение Всемирного конгресса оленеводов в 2021 году было принято Ассоциацией единогласно. Наша делегация, в свою очередь, подтвердила готовность принять это важное событие. До съезда еще четыре года, предстоит создать оргкомитет, определить бюджет, согласовать взаимодействие о всеми заинтересованными лицами: федеральной властью, местными органами самоуправления и общественными организациями. Необходимо сделать многое», - рассказал порталу siapress.ruначальник управления национальной политики департамента внутренней политики Югры Сергей Тимошков.

В центре внимания участников 29 делегаций со всего мира были насущные проблемы оленеводов – сокращение пастбищ и упадок традиционного оленеводства. Активную роль в составе российской делегации играли югорские общественники: общественная организация «Спасение Югры» и ее вице-президент Клим Кантеров, вице-президент общественной организации «Союз оленеводов» Валентин Тэвлин и государственный инспектор охраны природного парка «Нумто» Василий Пяк.