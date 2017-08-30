Власти Югры: Торжественные линейки в День знаний в Сургуте пройдут как обычно

Власти Югры прокомментировали слухи об отмене торжественных линеек в Сургуте из-за нападения на местных жителей, которое произошло 19 августа. По словам заместителя губернатора Всеволода Кольцова, никакой информации об отмене линеек нет, сообщает «РБК».

«Сегодня об этом я разговаривал с заместителем главы Сургута Александром Пелевиным. Во всех школах, которые начинают свою работу 1 сентября, по многолетней традиции будут проведены линейки. Никаких оснований для использования такого механизма, как запрет линеек, нет», — рассказал Кольцов в среду, 30 августа, на пресс-конференции.

Замгубернатора Югры сообщил, что в школах будут приняты все необходимые меры безопасности.

Директор департамента образования и молодежной политики округа Алексей Дренин заявил, что всё идет по плану. «Есть только один традиционный нюанс — есть запасные планы проведения линеек в случае плохой погоды. Но абсолютно однозначно все линейки 1 сентября в школах пройдут в штатном режиме», — рассказал Дренин.