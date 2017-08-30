Минтранс хочет обязать новые авиакомпании иметь в парке не менее трех российских самолетов

Минтранс предложил поправку в федеральные авиационные правила, согласно которой новые авиакомпании должны будут иметь в парке не менее трех российских самолетов не старше пяти лет, чтобы начать работу, сообщают «Ведомости».

На данный момент для получения сертификата эксплуатанта, позволяющего выполнять регулярные коммерческие перевозки пассажиров, авиакомпании необходимо владеть не менее восьми воздушными суднами. Стоит отметить, что сейчас у авиакомпаний основная доля самолетов американского производства Boeing и европейского Airbus.

Минтранс уверены, что такое предложение «стимулирует российских авиаперевозчиков, планирующих выполнять регулярные полеты, к увеличению в своих парках количества самолетов российского производства».