В Югре вакцинация против гриппа находится в самом разгаре

Департамент здравоохранения округа объявил о начале вакцинации против гриппа. Эта кампания уже запущена практически во всех муниципалитетах Югры. В БУ «Окружная клиническая больница» ежегодная вакцинация началась с маленьких пациентов.

В ОКБ завезено два вида вакцины для детей, обе они соответствуют требованиям ВОЗ и призваны справиться с эпидемическим сезоном 2017-2018. Составной частью вакцин является, в том числе, и вирус H1N1 более известный как свиной грипп. Его включают в препарат уже несколько лет, так как именно этот грипп несет за собой серьезные осложнения , вызывает тяжелую пневмонию и повышает риск летального исхода.

В Сургуте вакцинация также уже началась. Заместитель главврача по медицинской части детского отделения СГКП №2 Татьяна Соколова в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru сообщила: «Мы стараемся провести вакцинацию в быстрых темпах, так как чем быстрее мы ее закончим, тем лучше. К осени кампания должна завершиться, к тому моменту, как придет грипп. Прошлый год показал, что все больше и больше родителей отдают предпочтение вакцинации как безопасному способу защитить детей и себя от серьезных болезней».

Всего на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний в Югре вплоть до 2020 года из бюджета округа заложено около 716 млн. рублей.