Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей в России

Forbes на своём сайте опубликовал рейтинг наиболее богатых семей России. Суммарное состояние которых за последний год увеличилось на $2 миллиарда – до $27 миллиардов, сообщает «Интерфакс».

Первое место занял клан Гуцериевых, владеющие активами в нефтяной отрасли, угольной, в недвижимости, строительстве и финансах. Общее сосотяние семья журнал оценил в $9,91 миллиард.

На втором месте закрепилась семья Ротенбергов с совокупным состоянием в $4,2 миллиарда. Своим богатствам они обязаны подрядам «Газпрома» и другим госзаказам, одним из которых стал Керченский мост.

Закрывают тройку лидеров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. По оценке Forbes капитал семьи составил $2,7 миллиардов. В холдинг братьев «Промсвязькапитал» входит «Промсвязьбанк», банк «Возраждени» и кипрская инвесткомпания P. S. Capital. Помимо этого им пренадлежит 50 процентов акций крупнейшего в России системного интегратора «Техносерв» выручка которого в 2016 году составила 50 миллиардов рублей.