В Югру налаживать сотрудничество едут бизнесмены Омска

В Югру приедут представители бизнес-сообщества города Омска. Сейчас власти сибирского города совместно с торгово-промышленной палатой формируют делегацию, которая примет участие в Днях делового сотрудничества «Омск — Северу, Север — Омску». Бизнес-миссия пройдет с 13 по 17 ноября 2017 года по маршруту Тюмень-Сургут-Нижневартовск.

В департаменте экономической политики администрации г. Омска сообщили, что готовится насыщенная деловая программа. Планируются посещение предприятий, индивидуальные переговоры с потенциальными партнерами, встречи в органах муниципальной власти, презентации.

«Омские предприятия смогут не только укрепить налаженные связи, но и найти новых надежных партнеров, — говорит заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства профильного департамента Владимир Дорохин. — Омску есть что предложить нашим северным соседям: это продукция машиностроения, продукты питания, швейные изделия, интересные проекты в области образования и медицины и многое другое. В то же время омский рынок перспективен для предприятий северных городов. Одним словом, сотрудничество возможно в различных сферах. Опыт предыдущих торгово-экономических миссий говорит об их высокой эффективности как для крупных предприятий, так и для малого бизнеса».