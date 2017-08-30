Персональная выставка сургутского фотографа Бориса Полозкова «Наслаждаясь тишиной» откроется восьмого сентября в городском краеведческом музее. Любимым объектом фотосъемки для Полозкова является Обь и ее притоки. По словам организаторов выставки, фотографу удается передать разный «характер» рек: одни - спокойные и тихие, другие - бурные и быстрые. В рамках открытия экспозиции состоится творческая встреча с автором.
Сургутский краеведческий музей представит выставку фотографа Бориса Полозкова
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