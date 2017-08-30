Картины сургутского художника Анатолия Курникова представят седьмого сентября в художественном музее

Произведения одного из ведущих художников Сургута Анатолия Курникова представят седьмого сентября в художественном музее. В свое время в Сургуте состоялось несколько персональных выставок мастера. Работы Курникова необычны и притягательны - и содержанием, и манерой исполнения, отмечают организаторы. Сегодня работы находятся в музеях Перми, Сургута, а также в частных коллекциях России и Европы.