Сургут станет еще одним городом, в котором пройдет Всероссийский экологический субботник. Он пройдет в эту субботу в 10 утра. Добавим, на сегодня в Сургуте проведено 3 субботника, в которых приняли участие свыше 400 человек, была убрана территория на площади 8 гектаров и вывезено 34 кубометра мусора. Внести свою лепту в благоустройство городской территории приглашают всех желающих.
Сургут присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»
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