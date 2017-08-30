Сургут присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»

Сургут станет еще одним городом, в котором пройдет Всероссийский экологический субботник. Он пройдет в эту субботу в 10 утра. Добавим, на сегодня в Сургуте проведено 3 субботника, в которых приняли участие свыше 400 человек, была убрана территория на площади 8 гектаров и вывезено 34 кубометра мусора. Внести свою лепту в благоустройство городской территории приглашают всех желающих.