В этом году родители потратят меньше денег на сборы ребенка в школу

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) собрать ребенка в школу в этом году стоило в среднем 12 700 рублей, что на 14 процентов меньше, нежели годом ранее, сообщают «Ведомости».

ВЦИОМ отмечают, что в прошлом году на сборы в школу уходило около 14 810 рублей на одного школьника. А в 2015 году это расходы были наиболее крупными ­– 20 026 рублей, что является максимальной цифрой согласно всем опросам, проводимым с 2005 года по данным ВЦИОМ.

Согласно опросу родители стали меньше тратить по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. Большая часть средств приходится на покупку школьной формы (6400 рублей). На портфель и письменные принадлежности уходит 1700 рублей. Помимо этого около 1200 рублей уходит на покупку учебников и 589 рублей в среднем тратят на цветы.