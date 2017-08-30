СМИ: Минпромторг планирует объединить производителей наркотических лекарств

Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина и пресс-служба Минпромторга объявили об объединении в единую структуру Московский эндокринный завод (МЭЗ) и Государственный завод медицинских препаратов (ГосЗМП), а также Государственный химико-фармацевтический завод, сообщают «Ведомости».

МЭЗ выпускает в районе 40 различных препаратов, в том числе наркотические и психотропные. В его номенклатуру входят опиоидные анальгетики, в частности морфин, фентанил и тримеперидин. В свою очередь ГосЗМП выпускают 4 наименования препаратов, а Государственный химико-фармацевтический завод, как следует из реестра лекарственных средств, не производит готовых препаратов.

Такое объединении чиновники объясняют важностью единой производственной структуры для наркотических веществ. Они считают, что это позволит увеличить объем «социально значимой фармацевтической продукции» на рынке и «эффективно распорядиться государственным имуществом».