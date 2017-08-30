Восемь юных югорчан представят округ на всероссийском фестивале ГТО в Крыму

По итогам учебно-тренировочного сбора в Радужном была сформирована команда Югры, которая примет участие в финале летнего Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций. В этом году он пройдет в крымском международном детском центре «Артек» с 18 октября по 8 ноября.

В соответствии с положением сразиться в финале предстоит команде, в которую включены по два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, и столько же юношей и девушек 13-15 лет - обладателей золотых знаков отличия ГТО.

В состав югорской дружины вошли: Елизавета Пучак, Кристина Алмимова, Ольга Гадалина, Николай Хращевский (все - Мегион); Мария Кулиш, Александр Сахнов, Дмитрий Семенов (все - Радужный); Антон Мальцев (Урай).

В спортивную программу отборочного мероприятия вошли: прыжок в длину, метание, плавание, стрельба, бег и силовые упражнения. Все ребята, отобравшиеся в сборную, подтвердили результаты показанные ранее.

Помимо спортивных испытаний, участникам фестиваля предстоит показать себя в иных программах. В частности, команд ждет эстафета ГТО и соревнования по самозащите без оружия. Кроме того, в конкурсную программу смотра войдут творческие состязания на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников, на лучшую спортивную агитбригаду по теме «Займись спортом! Участвуй в ГТО!» и конкурс на определение лучшего юного спортивного журналиста.

Напомним, летний фестиваль ВФСК ГТО в Крыму пройдет в стране в третий раз. Первые два состоялись в Белгороде и Владимире.