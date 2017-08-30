С начала охотничьего сезона в Югре выявлено 56 нарушений правил охоты

В Югре 19 августа открыт летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. В связи с этим с 18 августа по 10 сентября на территории охотничьих угодий автономного округа проходит операция «Пернатая дичь, осень».

Только за первую неделю операции проведено 27 проверок, осмотрено 66 единиц транспорта и маломерных судов, 11 охотничьих изб. В ходе операции выявлено 59 нарушений правил охоты, изъято 5 особей водоплавающей дичи. Сумма ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, составила 7,5 тысяч рублей. Больше всего нарушений выявлено на территории Ханты-Мансийского (23) и Кондинского (14) районов.

«Основные нарушения, как и прежде, связаны с нахождением в охотничьих угодьях на плавательных средствах с включенным мотором, с расчехленным или заряженным оружием, а также осуществление охоты без разрешительных документов», - отметил руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов.