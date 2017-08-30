Госдума прокомментировала законопроект позволяющий переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября

Законопроект позволяющий перенести дату начала школьных занятий с 1 сентября на 1 октября может быть рассмотрен в ходе осеней сессии, об этом рассказал один из авторов инициативы Вадим Деньгин, сообщают «Ведомости».

Так по словам депутата, 1 сентября будет сохранен как общая дата начала учебного года. Однако у муниципалитетов будет возможность смещать начало летних каникул на июля, а окончание - на 1 октября.

Такая инициатива связана с возможностью «более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей».

Также Деньгин заявил, что о таких новшествах просили многие регионы, а кроме того депутаты предложили увеличить межчетвертные каникулы.

Стоит отметить, что зампред сенатского комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова идею не поддерживает. «Сейчас мы работаем над созданием единого образовательного пространства, и на этом фоне сказать, что решайте, муниципалитеты, сами, когда вам учебный год начинать — не очень логично», – заявила Гумерова.