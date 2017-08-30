3 сентября в Сургуте состоится турнир «Кубок ХМАО-Югры по силовому экстриму»

3 сентября в городе Сургуте состоится турнир «Кубок ХМАО-Югры по силовому экстриму». Начало мероприятия в 13:00 на центральной праздничной площади перед офисом компании «Газпром Трансгаз Сургут» по улице университетской д.№1.
В турнире примут участия профессиональные спортсмены. Честь Сургута будут отстаивать: Кожекин Алексей (Бугор), Абдурахманов Александр (Скала) и Чернышев Алексей (Эвакуатор). Также, будут представлены участники из городов: Тюмень - Андрей Ящук (Питбуль), Тобольск – Александр Зинец (Лев), Андрейченко Сергей (Челябинск).
Стронгменам будет предложено продемонстрировать свою мощь, силу, выносливость в пяти богатырских упражнениях:
- «Дэд-лифт» поднятие автомобиля весом от 2,5 тонн.
- «Пресс викинга» труба с поперечным хватом весом 130 кг;
- «Колодец» деревянная конструкция в форме сруба(колодца) общим весом 300 кг..;
- «Трак-пулл» тяга одним спортсменом грузовика «КАМАЗ» весом 15 тонн;
- «Палец фингера» кантовка трубы весом 330 кг.