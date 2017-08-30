3 сентября в Сургуте состоится турнир «Кубок ХМАО-Югры по силовому экстриму»

3 сентября в городе Сургуте состоится турнир «Кубок ХМАО-Югры по силовому экстриму». Начало мероприятия в 13:00 на центральной праздничной площади перед офисом компании «Газпром Трансгаз Сургут» по улице университетской д.№1.

В турнире примут участия профессиональные спортсмены. Честь Сургута будут отстаивать: Кожекин Алексей (Бугор), Абдурахманов Александр (Скала) и Чернышев Алексей (Эвакуатор). Также, будут представлены участники из городов: Тюмень - Андрей Ящук (Питбуль), Тобольск – Александр Зинец (Лев), Андрейченко Сергей (Челябинск).

Стронгменам будет предложено продемонстрировать свою мощь, силу, выносливость в пяти богатырских упражнениях: