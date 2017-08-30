2 сентября жители Югры в пятый раз присоединятся к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». Первоочередная задача – очистить земли лесного фонда Югры от несанкционированных свалок, прибрать городские леса и излюбленные места отдыха югорчан.

Специалисты лесного хозяйства автономного округа, сотрудники природных парков и филиалов Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов уже начали подготовку к массовому осеннему мероприятию. Они определяют места проведения субботника.

Жителям Ханты-Мансийска предлагают очистить от мусора природный парк «Самаровский чугас». Наводить порядок будут на одной из часто посещаемых территорий парка, в Долине ручьев. В Ханты-Мансийском районе организованная очистка от мусора и уход за высаженными во Всероссийский день посадки леса саженцами пройдет в районе протоки реки Байбалак. Мероприятия начнутся в 10.00.

Кроме того, жители города в праве самостоятельно определить иные места локальных субботников – это могут быть территории дачных кооперативов, городских предприятия или дворы жилых домов.

Напомним, впервые общероссийский экологический субботник прошел 31 августа 2013 года, тогда идея объединила 2,6 миллиона неравнодушных граждан России. В следующем, 2014 году на субботник вышло уже более 5 миллионов человек.