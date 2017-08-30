Сургутские школьники прошли экоквест и стали волонтерами окружного кардиодиспансера

В парке «Кедровый лог» воспитанники молодежно-подростковых клубов и их родители прошли экологический квест.

Маршрут преодолели шесть команд. На каждом этапе участники выполняли различные задания – определяли и наносили на карту парка пешеходные маршруты, указывали расположение скамеек, урн, отмечали растения, кормушки, совершали фотоохоту. Организаторы учли интересы современных школьников и постарались задействовать в заданиях смартфоны и другие гаджеты. Например, ребята могли заработать дополнительные баллы, сделав селфи с белочкой.

Некоторые из ребят всерьез задумались о карьере врача после прохождения этапа «Большое сердце», благодаря которому участники познакомились с устройством сердечно-сосудистой системы человека. В роли экспертов выступили специалисты ОКД.

Во время церемонии награждения победителей главврач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева торжественно вручила шестерым школьникам значки волонтеров медучреждения.