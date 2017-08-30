КНДР прокомментировали запуск ракеты Хвасон-12

Власти КНДР прокомментировали запуск баллистической ракеты. Ким Чен Ын назвал это «первым шагом в военной операции армии Корейской народной армии в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама», сообщают «Ведомости».

Некоторые эксперты относились скептически к запуску ракет Хвасон-12, однако КНДР подтвердили, что 29 августа состоялся запуск именно этой ракеты, она «прошла по заданной траектории полета и точно ударила по заданной цели» в Тихом океане.

Ранее Пхеньян обещал использовать эти ракеты для удара в район острова Гуам. КНДР особенно подчеркивает, что «удар не оказал влияния на безопасность соседних стран».

Напомним, что на экстренном заседании совета безопасности ООН в связи с запуском КНДР баллистической ракеты Хвансон-12, было решено признать произошедшее «серьезной угрозой для безопасности всего мира».