СБ ООН пришли к выводу, что КНДР является «серьезной угрозой для безопасности всего мира»

На экстренном заседании совета безопасности ООН в связи с запуском КНДР баллистической ракеты Хвансон-12, было решено признать произошедшее «серьезной угрозой для безопасности всего мира», сообщают «Ведомости».

Таким образом, действия Северной Кореи были признаны, как «возмутительные», которые должны быть «немедленно прекращены». СБ ООН потребовал от КНДР «полным, поддающимся проверке и необратимым образом» отказаться от всех существующих ядерных программ и всего арсенала ядерного оружия. А после всего этого, впредь, не предпринимать никаких испытаний и провокаций.

Напомним, что Северная Корея запустили ракету в сторону Японии. Ракета распалась на три части и упала у берегов острова Хоккайдо. После чего СБ ООН запланировали экстренное заседание посвященное запуску Северной Кореей баллистической ракеты.