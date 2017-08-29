Самый дорогой седан Lada продается от 763,4 тыс. рублей

АвтоВАЗ объявил о начале продаж самой дорогой комплектации седана Lada Vesta Exclusive.

Как пишет "Коммерсант", стартовая стоимость автомобиля составит 763,4 тыс руб. С пятиступенчатой механической коробкой передач его стоимость составит 763,4 тыс руб, с автоматизированной коробкой — 788,4 тыс. руб.

Lada Vesta Exclusive выполнена в эксклюзивном цвете «Карфаген» (бежевый металлик), оснащена спойлером на крышке багажника, 16-дюймовыми литыми дисками с контрастным черно-серебристым рисунком спиц, хромированной насадкой на выхлопную трубу и специальным логотипом новой комплектации автомобиля.

В салоне покупателя встречает атмосферная подсветка, которую обеспечивают светодиоды, мультимедийная система с навигацией, климат-контроль, подогрев передних кресел, электропривод и обогрев боковых зеркал и камера заднего вида.

Автомобиль оснащен 122-сильным двигателем 1,8 л и механической коробкой передач, уточняют "Известия".