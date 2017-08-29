Игра "Югры" беспросветна: обозреватель федерального СМИ оценил перспективы ХК

"Игра "Югры" беспросветна", - так обозреватель портала "Чемпионат.ком" Дмитрий Ерыкалов оценил перспективы нашей хоккейной команды в первенстве КХЛ. Об этом он сообщил в разговоре с читателями издания.

"Удивительно было слушать летние речи [главного тренера ХК "Югра" Игоря] Захаркина, когда он говорил про более длинную скамейку в "Югре", чем в "Салавате". Игра "Югры" беспросветна: не видно ни характера, ни организации игры в обороне, ни фирменного почерка Захаркина", - заявил эксперт.

Кроме того, журналист склоняется к варианту, что по итогам сезона именно "Югра" потеряет прописку в главной лиге страны. "Меньше всего шансов сохранить прописку в КХЛ, наверное, у ханты-мансийцев. Результаты на старте сезона лишь приближают «Югру» к отчислению", - отмечает он.

Напомним, в четырех первых играх регулярного чемпионата КХЛ, "Югра" набрала 3 очка, один раз победив в овертайме, и допустив три поражения (одно в овертайме). На данный момент югорчане занимают предпоследнее 13 место в Восточной конференции лиги.