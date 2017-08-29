Актер "Игры престолов" намекнул о содержании восьмого сезона сериала

Актер Лиам Каннингэм, исполнивший роль сира Давоса Сиворта в культовом сериале «Игра престолов», рассказал, о чем будет следующий сезон телесаги, пишут "Аргументы и факты" со ссылкой на Hollywood Reporter.

«Я думаю, что в следующем сезоне сойдутся все элементы паззла. Я думаю то, что было в этом сезоне, в целом, это разрозненные места и люди. В конце концов, воронка пришла к отметке, в которой все вместе», — приводит издание слова артиста.

«Это должно быть интересно, куда это идет, потому что все эти люди и семьи, которые не знают друг друга, объединяются, чтобы бороться с общим врагом. Люди не знают, куда все идет, не знают, какими будут сражения, не знают, кто будет на троне в конце. Мы даже не знаем, будет ли трон!», — подчеркнул он.

При этом актер пояснил, что съемочная группа еще не видела сценария 8 сезона сериала, однако уже известно, что он будет еще короче, и включит в себя 6 эпизодов. Дата выхода сериала на экраны пока неизвестна даже примерно, уточняет "Ура.ру".