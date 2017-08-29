В банке "Открытие" назначена временная администрация

Банк России с 29 августа назначил временную администрацию в банк "ФК Открытие" в рамках мер по повышению финансовой устойчивости кредитной организации, сообщает ТАСС.

Регулятор принял решение стать основным инвестором банка "ФК Открытие" с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Как отмечает издание, это первый случай использования средств фонда для повышения финансовой устойчивости банка.

ЦБ указывает, что реализация мер по повышению финустойчивости "Открытия" будет проводиться в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка. Это, согласно материалам регулятора, позволит обеспечить непрерывность работы "Открытия" на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка. "Открытие" продолжит исполнять свои обязательства и совершать новые сделки.

При этом, пишет БРК, акции банка растут на сообщении ЦБ о санации. По состоянию на 17:33 мск акции банка на Московской бирже росли на 2,37%.

Напомним, ФК "Открытие" в 2013 году купила активы "Номос-банка" (включая Ханты-Мансийский банк и Новосибирский муниципальный банк).