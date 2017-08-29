"Дочка" сбербанка откроет курсы по блокчейну

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев заявил, что корпоративный университет Сбербанка, планирует открыть курсы по блокчейну, сообщает «ТАСС».

«Мы на базе нашего корпоративного университета Сбербанка говорим о создании курсов и дистанционных курсов и очного обучения, которые будут рассказывать, что такое основа блокчейна, закачивая более продвинутым технологическим образованием», – сказал он.

«Нам нужно набрать критическую массу с точки зрения не только интереса к каким-то хайповым вещам типа биткойна, но и образования. К возможности использовать это образование», – пояснил Буланцев.

Напомним, что Корпоративный университет Сбербанка учрежден в марте 2012 года в статусе 100% дочерней организации ПАО "Сбербанк".