Югорчане смогут следить за успеваемостью детей можно через портал Госуслуг

Югорские школьники и их родители получили возможность получить образовательные услуги в режиме онлайн через портал Госуслуг. Об этом сообщает департамент информационных технологий Югры.

Так, на портале теперь доступна услуга «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках». Это поможет держать успеваемость детей под контролем.

Напомним, для ее получения необходимо быть зарегистрированным пользователем портала Госуслуг по адресу: gosuslugi.ru, после чего подтвердить свою личность в одном из специализированных центров обслуживания. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Необходимо отметить, что получение услуги о текущей успеваемости возможно и обучающимися, не достигшими возраста 14 лет. При регистрации на портале им доступна эта услуга при наличии учетной записи в статусе «стандартная».