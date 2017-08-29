Меркель заявила, что снятие санкций с РФ пошло бы на пользу как России, так и Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляет, что снятие санкций с России пошло бы на пользу как России, так и Германии. Однако для снятия ограничений изначально нужно выполнить ряд условий, сообщает «ТАСС».

«Как вы сказали, – отметила она, обращаясь к журналистам на ежегодной пресс-конференции в Берлине, – это будет хорошо для российской экономики, а также для немецкой экономики».

Также, Меркель заявила, что снятие европейских санкций против России может произойти только после того, как Киев вернет контроль над Донбассом.

«Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией», – сказала она.

Таким образом, если согласованное на Донбассе перемирие будет устойчивым, то «на этой базе можно будет принимать дальнейшие политические решения».