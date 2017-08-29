Русская служба BBC по ошибке «отправила» из Европы в Тюмень 5 тыс. коров

Сайт русской службы BBC опубликовал накануне информацию, согласно которой в Тюмень из Нидерландов и Германии направляется 5000 коров голштинской породы. Животные должны были прибыть на ферму к сентябрю 2017 года.

Как выяснили журналисты тюменского интернет-издания "Вслух.ру", на самом деле речь идет не о разовой поставке животных, а о планомерном завозе в течение длительного временного периода. Об этом журналистам рассказали в группе компаний «Дамате», реализующей под Тюменью проект по строительству крупной молочной фермы. Партии животных ежемесячно приезжают из Европы начиная с декабря 2016 года.

Первоисточник информации – агентство Bloomberg, уточнила руководитель службы по связям с общественностью группы компаний «Дамате» Елена Фирсова. В материале говорится о реализуемом проекте, цифра в 5 тыс. голов действительно фигурирует, но, скорее всего, она была неверно переведена.