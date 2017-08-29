Первого сентября в школах Югры пройдут уроки «Россия, устремленная в будущее». Эксперты ОНФ выразили свое мнение, что школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и ее развитии, ясно представлять возможности построения карьеры, создания семьи в гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности.

Таким образом, в акции должны принять участия более тысячи школ из 85 субъектов России. В Югре уроки пройдут в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Сургутском, Кондинском и Советском районах и охватят более двух тысяч учеников. А главная цель урока «Россия, устремленная в будущее» – помочь ученикам осознать свое место в современной и будущей России.

«В школы Югры придут бывшие выпускники, которые сегодня стали людьми узнаваемыми, состоялись в профессии. Среди них известные политики, педагоги, журналисты, спортсмены, общественные деятели, – отметила руководитель рабочей группы ОНФ в Югре «Общество и власть: прямой диалог» Наталья Западнова.

– Они не просто смогут поделиться секретами своего мастерства и успеха, но и дать мощный стимул к саморазвитию, помочь ребятам сориентироваться в выборе своего дальнейшего пути».

Уроки проведут известные югорчане:

Заслуженный мастер спорта России по плаванию Оксана Веревка, известный журналист и политолог Анатолий Корнеев, руководитель военно-поискового клуба «Долг» Александр Довбах, профессор, доктор медицинских наук Людмила Коваленко, заслуженный учитель РФ, депутат думы Югры Валерий Салахов, заслуженный мастер спорта, вице-президент федерации лыжных гонок Сергей Крянин, директор завода МДФ Александр Худяков, редактор Окружной газеты «Новости Югры» Владимир Меркушев, участник боевых действий в горячей точке, член штаба ОНФ в Югре Александр Хильман, руководитель общественной организации «Благовест» Александр Быстров, председатель общественной организации ветеранов Галина Бенке.

Планируется, что в будущем такие уроки с участием известных людей станут проходить в школах на регулярной основе, география их проведения будет расширяться.