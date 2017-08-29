Житель Лянтора может сесть в тюрьму за подаренное ему ружье

Сотрудники ОМВД по Сургутскому району привлекли к ответственности жители Лянтора 1960 года рождения, который, не имея необходимых документов, хранил охотничье ружье «ИЖ-26».

Как выяснилось, раньше ружье принадлежало другому мужчине, который подарил его подозреваемому еще в 2015 году.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.