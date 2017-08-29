Сургутский лодочник предстанет перед судом за гибель 3-летнего ребенка

Житель Сургута 1986 года рождения предстанет перед судом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла вечером 12 мая 2017 года. Обвиняемый перевозил в лодке трех пассажиров, в том числе 3-летнего ребенка. При управлении лодкой, мужчина отвлекся и судно едва не столкнулось с берегом. Пытаясь уйти от столкновения он резко повернул, лодка опрокинулась и пассажиры оказались в воде. Спасти ребенка не удалось – мальчик утонул.

Следствием установлено, что перед отправлением обвиняемый не проинструктировал пассажиров о правилах поведения на судне. Само транспортное средство было переоборудовано – в конструкцию лодки были внесены изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, а мотор судна не отвечал требованиям, предъявляемым Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС. Кроме этого, обвиняемый не учел сложные метеорологические условия - в тот день был сильный ветер и волны.

По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Мужчина полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном.

В качестве наказания суд может назначить обвиняемому исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.