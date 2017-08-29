Директор тюменского регионального департамента получил должность в Федеральном казначействе

Директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев назначен заместителем руководителя Федерального казначейства. Соответствующее распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства 24 августа.

В пресс-службе правительства региона сообщают, что Александр Албычев возглавил департамент информатизации Тюменской области в апреле 2010 года. На этом посту курировал создание систем электронного документооборота в региональном правительстве, внедрение электронных госуслуг и развитие сети бесплатного Wi-Fi «TyumenFree». В сентябре 2016 года стал членом президиума областного правительства.

О том, кто займет вакантное место в региональном департаменте, пока неизвестно.