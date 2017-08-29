В Югорске открылась новая детская автоплощадка

На территории детского сада «Снегурочка» в Югорске новая автоплощадка, на которой воспитанники смогут закреплять навыки по безопасности дорожного движения.

В открытии автоплощадки приняли участие представители общественности, управления образования, Югорского политехнического колледжа и главный автоинспектор Югорска Виталий Абаев.

На уроках под открытым небом дети будут изучать правила дорожного движения и приобретать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Автоплощадка обустроена светофором, дорожными знаками и разметкой. Попробовать себя в качестве водителей дети могут на новых электромобилях.

В завершении мероприятия автоинспекторы провели для воспитанников детского сада первый урок по ПДД. Юным пешеходам подарили световозвращающие значки, а родителям-водителям памятки с рекомендациями по использованию детских удерживающих устройств.