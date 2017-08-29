Подтвердить свою личность для портала Госуслуги.ру теперь можно в Ханты-Мансийском НПФ

Офис фонда в Ханты-Мансийске получил в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ статус удостоверяющего центра.

Аккредитованный удостоверяющий центр имеет право регистрировать на портале Госуслуги.ру учётную запись пользователя, восстанавливать доступ к учётной записи и подтверждать личность пользователя. Если первые две услуги пользователь при желании может получить удалённо, то подтвердить личность можно только лично.

Подтверждение личности открывает пользователям доступ к полному списку услуг портала Госуслуги.ру. Например, позволяет подать заявление на выплату 5 тысяч рублей, выделенных из регионального бюджета всем детям, родившимся в Югре в период с 1993 по 2017 годы., а также подавать заявления на загранпаспорт, проверять налоговые задолженности, регистрировать автомобиль и совершать прочие подобные действия.

Для получения этого статуса пользователю портала необходимо лично посетить один из удостоверяющих центров, включенных в список аккредитованных центров Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Жители Ханты-Мансийска теперь могут это сделать в офисе Ханты-Мансийского НПФ по адресу ул.Комсомольская, 59а. Это бесплатная процедура, она занимает несколько минут, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В первый день работы удостоверяющего центра в Ханты-Мансийском НПФ этой услугой воспользовались 10 человек.

В ближайшие дни статус удостоверяющих центров получат также офисы Ханты-Мансийского НПФ в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.