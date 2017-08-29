В Госдуме рассматривают возможность переноса начала учебного года на октябрь

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает разрешение муниципалитетам перенести начало учебного года на месяц вперед с первого сентября на первое октября, сообщает «Эхо Москвы».

С этим предложением выступили депутаты от фракции ЛДПР. Он считают, что такие факторы, как обширная география России, климатические условия, национальные и другие особенности определят поход к назначению даты начала учебного года.

Напомним, что ещё 21 июля лидер партии ЛДП Владимир Жириновский предложил начать учебный год в России с 1 октября и заявил, что партия будет настаивать на этой инициативе.