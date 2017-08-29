ВЦИОМ: 59 процентов россиян не смогли вспомнить ничего о Серебренникове

ВЦИОМ провел опрос, согласно которому, Кирилла Серебренникова в качестве режиссера знают лишь 15 процентов россиян. А о том, что он связан с «гоголь-центром», сказали 6 процентов, ещё 4 процента назвали его продюсером, актером и деятелем культуры, сообщают «Ведомости».

Более половины россиян (59 процентов) не смогли вспомнить о нём ни чего. Однако каждый второй уже «что-то слышал» об аресте Серебренникова по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., показал опрос.

ВЦИОМ отмечают, что после обвинения известность Серебренникова резко возросла, фактически удвоилась.

Напомним, что Кирилл Серебренников будет сидеть под домашним арестом до 19 октября. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.