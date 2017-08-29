Округ готовится к форуму «Югра многонациональная»

В ноябре, 11-12 числа, в округе пройдет первый региональный форум национального единства «Югра многонациональная».

Основной целью мероприятия будет развитие этноконфессиональных отношений, сохранение гражданского мира, профилактика экстремизма и обеспечение общественно-политической стабильности в регионе.

Эта площадка будет во многом уникальной для округа – никогда прежде ни в одном регионе России не проводилось ничего подобного в деле налаживания межнационального диалога. Единственным аналогом является Всероссийский форум национального единства, говорят организаторы югорского конвента.

«Если смотреть по масштабу и по уровню экспертов, то наш форум действительно является первым в своем роде. Уже сейчас нам подтвердили свое участие сотрудники Института этнологии и антропологии РАН, планируется участие представителей Ассамблеи народов России и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. - рассказал порталу siapress.ru начальник управления национальной политики департамента внутренней политики Югры Сергей Тимошков, который будет выступать модератором и экспертом на форуме. - По количеству зарегистрированных участников форум тоже уникален – сейчас больше 400. На региональном уровне ничего подобного не проводилось, сравнить можно только с Всероссийским форумом национального единства, который проводился трижды. Мы свой форму тоже будем делать ежегодным, на это будет финансирование».