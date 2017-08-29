Председатель думы Сургута Надежда Красноярова выразила соболезнования родным и близким Ларисы Золотухиной

Совсем недавно портал siapress.ru сообщил, что Лариса Ивановна Золотухина, ветеран Великой Отечественной войны и председатель городского клуба «Фронтовые подруги» ушла из жизни в возрасте 94 лет.
Свои соболезнования родным и близким Ларисы Ивановны направила председатель думы Сургута Надежда Красноярова:
27 августа не стало Ларисы Ивановны Золотухиной.
На плечи этой хрупкой женщины выпало
немало испытаний, но духовная сила и безмерное человеколюбие помогали проходить
их с достоинством. Весь её путь – пример служения Отчизне и людям. Немало жизней спасла девятнадцатилетняя девочка, вынося с поля боя
раненых, не раз смотрела она смерти в глаза, участвуя в жесточайших военных сражениях.
За отвагу и смелость была удостоена многих государственных наград.
В мирное время Лариса Ивановна работала с детьми и была признана педагогом высокого класса. Более полувека своей жизни посвятила Сургуту. Её судьба, активная жизненная позиция, любовь к родному городу – истинный пример для подрастающего поколения.
Скромная, интеллигентная, с доброй
улыбкой – она останется образцом для подражания для всех, кто ее знал или хоть
раз с нею общался. Светлая память о Ларисе Ивановне – чутком, отзывчивом
человеке – сохранится
в наших сердцах.