Председатель думы Сургута Надежда Красноярова выразила соболезнования родным и близким Ларисы Золотухиной

Совсем недавно портал siapress.ru сообщил, что Лариса Ивановна Золотухина, ветеран Великой Отечественной войны и председатель городского клуба «Фронтовые подруги» ушла из жизни в возрасте 94 лет.

Свои соболезнования родным и близким Ларисы Ивановны направила председатель думы Сургута Надежда Красноярова:

27 августа не стало Ларисы Ивановны Золотухиной.

На плечи этой хрупкой женщины выпало немало испытаний, но духовная сила и безмерное человеколюбие помогали проходить их с достоинством. Весь её путь – пример служения Отчизне и людям. Немало жизней спасла девятнадцатилетняя девочка, вынося с поля боя раненых, не раз смотрела она смерти в глаза, участвуя в жесточайших военных сражениях.

За отвагу и смелость была удостоена многих государственных наград.

В мирное время Лариса Ивановна работала с детьми и была признана педагогом высокого класса. Более полувека своей жизни посвятила Сургуту. Её судьба, активная жизненная позиция, любовь к родному городу – истинный пример для подрастающего поколения.

Скромная, интеллигентная, с доброй улыбкой – она останется образцом для подражания для всех, кто ее знал или хоть раз с нею общался. Светлая память о Ларисе Ивановне – чутком, отзывчивом человеке – сохранится

в наших сердцах.