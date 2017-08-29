​Полицейские Югры готовятся обеспечить безопасность на 1 сентября и дают родителям рекомендации

Правоохранительные органы проверили все образовательные организации в преддверии первого сентября. Таким образом на каждом объекте утверждена расстановка личного состава, сообщает «Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту».

Стоит отметить, что ко дню знания к охране порядка будут привлечены также и общественные формирования правоохранительной направленности, в том числе родительские патрули. Полицейские проверили всех водителей школьных автобусов и техническое состояние транспортных средств.

А также убедительно просят жителей округа соблюдать некоторые правила поведения, а именно: