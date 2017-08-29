​Полицейские Югры готовятся обеспечить безопасность на 1 сентября и дают родителям рекомендации

Правоохранительные органы проверили все образовательные организации в преддверии первого сентября. Таким образом на каждом объекте утверждена расстановка личного состава, сообщает «Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту».
Стоит отметить, что ко дню знания к охране порядка будут привлечены также и общественные формирования правоохранительной направленности, в том числе родительские патрули. Полицейские проверили всех водителей школьных автобусов и техническое состояние транспортных средств.
А также убедительно просят жителей округа соблюдать некоторые правила поведения, а именно:
- соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к зрителям и участникам массовых мероприятий, не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
- выполнять законные требования сотрудников полиции и служб безопасности;
- сообщать обо всех подозрительных гражданах или бесхозных вещах полицейским или сотрудникам служб безопасности;
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 102 или 112 (для любых операторов сотовой связи звонок бесплатный).