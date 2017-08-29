Больница Пыть-Яха получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Пыть-Яхская окружная клиническая больница получила лицензию на оказание нескольких видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Теперь пациенты смогут бесплатно по квотам получать помощь, которая выходит за рамки системы обязательного медицинского страхования.

Высокотехнологичная медицинская помощь – это медицинская помощь, выполняемая с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на последних современных достижениях науки и техники, медицинскими кадрами с высокой квалификацией. Такую медицинскую помощь Пыть-Яхская окружная клиническая больница начала оказывать с 2015 года тяжелым пациентам с обширными ожоговыми травмами. С тех пор ежегодно по данным квотам лечение в клинике получают порядка 30 больных.

С 2016 года в травматологическом отделении врачи начали внедрять операции по коррекции вальгусной деформации первого пальца, а также других костных патологий стоп. С этого года эти операции будут также оказываться по федеральным квотам.

Кроме того, со второй половины 2017 года высокотехнологичную медицинскую помощь начинает оказывать гинекологическое отделение в части хирургического органосохраняющего лечения женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании со стрессовым недержанием мочи, включая реконструктивно-пластические операции с использованием сетчатых имплантов.