27 августа в Нефтеюганске состоялся финал Открытого чемпионата Югры по картингу // ФОТО

27 августа в Нефтеюганске состоялся финал Открытого чемпионата Югры по картингу. В нем приняли участие более 30 спортсменов Урая, Сургута, Радужного, Пойковского, а также Нового Уренгоя и Муравленко, сообщает «Региональный молодежный центр».

В чемпионате было организованно семь разных категорий: «Микро», «Супер-мини», «Ракет 120», «РотаксМакс», «Хобби», «KZ-2». Стоит отметить, что самому маленькому участнику было 8 лет. По итогам соревнований победителями стали:

В зачетной группе «Микро»:

1 место – Вобликов Никита, г. Муравленко,

2 место – Зотов Максим, г. Радужный,

3 место – Шмаков Сергей, г. Сургут

В зачетной группе «Супер-мини»:

1 место – Возисов Вадим, г. Урай

2 место – Данилов Сергей, г. Урай

3 место – Бабанов Клим, г. Новый Уренгой

В зачетной группе «Ракет 120»:

1 место – Бельский Александр, п.Пойковский

2 место – Макаренко Максим, г. Новый Уренгой

3 место – Яворская Мария, г. Новый Уренгой

В зачетной группе «РотаксМакс»:

1 место – Волков Сергей, г. Урай

2 место – Баданин Александр, г. Урай

3 место – Кузнецов Илья, г. Урай

В зачетной группе «Хобби»:

1 место – Клейн Роман, г. Новый Уренгой

2 место – Сафронов Сергей, г. Муравленко

3 место – Михайлова Анна, г. Сургут

В зачетной группе «KZ-2»:

1 место – Ключников Антон, г. Сургут

2 место – Башкиров Дмитрий, г. Новый Уренгой

3 место – Думитриу Николай, г. Новый Уренгой

Победителей наградили медалями, кубками и памятными призами. Организаторами чемпионата выступали АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр», Федерация автоспорта Югры, Региональная общественная организация развития внедорожного автоспорта и автотуризма «Клуб 4Х4».