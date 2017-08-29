В Нефтеюганске состоялся финал серии игр на «Кубок ХМАО – Югры» по пейнтболу

В Нефтеюганске состоялся финал турнирной спортивной серии игр на «Кубок ХМАО – Югры» по пейнтболу, в котором приняли участие 19 команд, сообщает «Региональный молодежный центр».

Соревнования прошли в разных дивизионах: «Электроника» – 9 команд и «Механика» – 10 команд. В общей сложности приняли участие порядка 600 человек. География команд участников турнирной серии помимо Югры охватывала Томскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменскую область.

По итогам финальной серии объявили победителей.

Дивизион Д1 «Электроника»:

1 место – «Смешарики» г. Нефтеюганск;

2 место – «Рэд Энерджи» г. Сургут;

3 место – «Акулы» г. Новый Уренгой.

Лучим игроком в дивизионе «Электроника» был признан Олег Полонянкин из города Стрежевой.

Дивизион «Механика»:

1 место – «Акулы-лайт» г. Новый Уренгой;

2 место – «Три Гада» г. Нефтеюганск;

3 место – «Вежливые люди» г. Ноябрьск.

А в дивизионе «1х1» лучшим стал Сергей Толстихин из Нефтеюганска.

Организаторами соревнований выступали АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр», Региональная общественная организация «Федерация пейнтбола ХМАО – Югры», Комитет по физической культуре и спорту г. Нефтеюганска, Общественная организация «Лига Спорта», г. Нефтеюганск.